Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısı Gerçekleşti

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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi haziran ayının beşinci toplantısı yapıldı.

Belediye Meclis Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantı, Büyükşehir Belediye Meclis Birinci Başkanvekili Ertan Işık başkanlığında gerçekleşti.

Işık, önceki toplantının tutanağı, ve komisyon raporlarını oylatarak başlattığı oturumda, gündemdeki ABB başkanlık yazılarını görüşmeye açtı.

Toplantıda, Mamak Belediyesi'nin ayni ihtiyaçlarının karşılanması, belediye ile organize sanayi başkanlıkları ve üniversite rektörlükleri arasında hizmet yapılmasını içeren protokol düzenleme yetkisi ile ABB envanterindeki 2 vakumlu yol süpürme aracının ve ekipmanlarının şoförüyle 2 ay boyunca Kırıkkale ve Kilis belediyelerinde görevlendirmesini içeren başkanlık yazıları kabul edildi.

Oylamaların ardından gündem dışı söz alan meclisteki partilerin grup başkanvekilleri yaptıkları konuşmada, Ankaralıların kurban bayramını tebrik etti.

Işık, 8 Temmuz Pazartesi günü saat 18.00'de toplanmak üzere oturumu kapattı.