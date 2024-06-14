Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısı Gerçekleşti

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Haziran ayının beşinci toplantısını Büyükşehir Belediye Meclis Konferans Salonu'nda gerçekleştirdi. Toplantıda, Mamak Belediyesi'nin ihtiyaçlarının karşılanması, protokol düzenlemeleri ve görevlendirmeler gibi konular görüşüldü. Meclis üyeleri, gündem dışı konuşmalarında Ankaralıların kurban bayramını tebrik etti. Toplantı, 8 Temmuz Pazartesi günü saat 18.00'de tekrar toplanmak üzere kapatıldı.

14.06.2024 16:29
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi haziran ayının beşinci toplantısı yapıldı.

Belediye Meclis Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantı, Büyükşehir Belediye Meclis Birinci Başkanvekili Ertan Işık başkanlığında gerçekleşti.

Işık, önceki toplantının tutanağı, ve komisyon raporlarını oylatarak başlattığı oturumda, gündemdeki ABB başkanlık yazılarını görüşmeye açtı.

Toplantıda, Mamak Belediyesi'nin ayni ihtiyaçlarının karşılanması, belediye ile organize sanayi başkanlıkları ve üniversite rektörlükleri arasında hizmet yapılmasını içeren protokol düzenleme yetkisi ile ABB envanterindeki 2 vakumlu yol süpürme aracının ve ekipmanlarının şoförüyle 2 ay boyunca Kırıkkale ve Kilis belediyelerinde görevlendirmesini içeren başkanlık yazıları kabul edildi.

Oylamaların ardından gündem dışı söz alan meclisteki partilerin grup başkanvekilleri yaptıkları konuşmada, Ankaralıların kurban bayramını tebrik etti.

Işık, 8 Temmuz Pazartesi günü saat 18.00'de toplanmak üzere oturumu kapattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika

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