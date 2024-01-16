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Ankara Büyükşehir Belediyesi 22 bin 567 emekliye destek ödemesi yaptı - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi 22 bin 567 emekliye destek ödemesi yaptı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 22 bin 567 emekli için bugüne kadar 5 bin TL destek ödemesi yaptı. Ekonomik zorluklar yaşayan emeklilere beşinci kez 1000 TL destek ödemesi yapıldı. Ayrıca emeklilerin Başkent Kartlarına 400 TL et desteği ve 500 TL doğalgaz desteği de yatırıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi 22 bin 567 emekliye destek ödemesi yaptı
16.01.2024 - 22:00,
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 22 bin 567 emekli için bugüne kadar 5 bin TL destek ödemesi yaptı.

ABB'den bugün yapılan açıklamaya göre, 7 bin 500 TL maaş alıp ekonomik zorluklar yaşayan ve sosyal yardım alma şartlarını taşıyan 22 bin 567 emekli için beşinci kez 1000'er TL destek ödemesi yapıldı.

Emeklilerin Başkent Kartlarına ayrıca 400 TL et desteği ve 500 TL doğalgaz desteği de yatırıldı.

Kaynak: ANKA
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