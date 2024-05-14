Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Miras Şantiye Gezileri'ne Davet Ediyor - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Miras Şantiye Gezileri'ne Davet Ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Miras Şantiye Gezileri\'ne Davet Ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in tarihini tanıtmak ve turizmini canlandırmak amacıyla 'Ankara Miras Şantiye Gezileri' düzenliyor. Roma Tiyatrosu, Arkeopark ve Ankara Kalesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi gibi çalışmaları ziyaret etmek için vatandaşlar ücretsiz olarak katılım sağlayabilir.

14.05.2024 10:08  Güncelleme: 10:25
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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) Başkent turizmini canlandırmak ve kent tarihini tanıtmak amacıyla hayata geçirdiği 'Ankara Miras Şantiye Gezileri' devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in 2 bin 800 yıllık tarihine ışık tutan yapıları gün yüzüne çıkarmak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı; Roma Tiyatrosu, Arkeopark ve Ankara Kalesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamında çalışmalarını yürütüldüğü şantiyelerin kapılarını vatandaşlara açıyor.

Uzman rehberler eşliğinde ücretsiz olarak düzenlenen Ankara Miras Şantiye Gezileri'ne https://forms.ankara.bel.tr/ankaramiras adresindeki form doldurularak katılım sağlanabilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Miras Şantiye Gezileri'ne Davet Ediyor - Son Dakika

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