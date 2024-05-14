Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Miras Şantiye Gezileri\'ne Davet Ediyor

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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) Başkent turizmini canlandırmak ve kent tarihini tanıtmak amacıyla hayata geçirdiği 'Ankara Miras Şantiye Gezileri' devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in 2 bin 800 yıllık tarihine ışık tutan yapıları gün yüzüne çıkarmak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı; Roma Tiyatrosu, Arkeopark ve Ankara Kalesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamında çalışmalarını yürütüldüğü şantiyelerin kapılarını vatandaşlara açıyor.

Uzman rehberler eşliğinde ücretsiz olarak düzenlenen Ankara Miras Şantiye Gezileri'ne https://forms.ankara.bel.tr/ankaramiras adresindeki form doldurularak katılım sağlanabilecek.