Ankara Büyükşehir Belediyesi Ekiplerinden Kapsamlı İlaçlama Seferberliği

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, havanın ısınmaya başladığı bahar ve yaz günlerinde sinek, sivrisinek ve haşere artışının önüne geçilebilmesi amacıyla ilaçlama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler; yaz sonuna kadar 7/24 esasıyla, biyosidal ürünlerle, fiziksel, kimyasal ve biyolojik ilaçlamalarını titizlikle sürdüreceğini bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ekipleri, vektör ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını başlattı. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü koordinasyonunda BelPlas AŞ ekiplerinin katılımıyla yürütülen çalışmalar kapsamında; Başkentlilerin uğrak noktası olan Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkı, Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı, 30 Ağustos Zafer Parkı, Mogan Park ve ATA Çiftliği (BAKAP) başta olmak üzere; rekreasyon alanları, yeşil alanlar, sulak bölgeler ve haşerelerin üreme alanları titizlikle ilaçlanıyor.

Uygulamalar, vatandaş sağlığına zarar vermeyecek şekilde ilerliyor

Başkentlilerin konforunu bozan haşerelerin ve vektörlerin taşıdığı salgın hastalıkların bulaşıcılık riskinin önüne geçmek amacıyla ilaçlama çalışmalarını yaz boyunca hız kesmeden sürdürecek ekipleri sahada da Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) onaylı ve Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış biyosidal ürünleri kullanıyor. Uygulamalar vatandaş sağlığına zarar vermeyecek şekilde dikkatle yapılıyor.

Haşereyle mücadele kapsamında 57 araç ve 190 kişilik deneyimli ekip görev yapıyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yapılan ilaçlamalarla sivrisinek, sinek, kemirgen ve diğer zararlı canlıların üremesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Kent genelinde havanın ısınmasıyla çalışmalar da hızlandı

ABB Sağlık İşleri Daire Başkanı Mümtaz Yavuz, haşere ve vektörlerle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin şunları söyledi:

"Vektörle mücadelede temel amaç en başta larvasitlerdir. Larvasitler, uçkun hale gelmeden, yerinde bertaraf ettiğimizde vektörle mücadele anlam kazanır. Vektör dediğimiz, hastalık yapıcı haşereler; sinek, karasinek, sivrisinek, kemirgenler, yeşil alanlarda üreme alanları oluşturabiliyor kendilerine. Larvasitle mücadelemize şubat ayı sonu, mart ayında özellikle belirlediğimiz bölgelerde başlamıştık şimdi ise havaların ısınmasından dolayı da vektörle mücadelemizi, sahada gördüğünüz gibi 57 tane aracımız, bin 500'e yakın lokasyon alanımız ve 190 personelimizle 7/24 saat şeklinde devam ettiriyoruz."

Ankaralı vatandaşlarımıza da burada önemli görevler düşüyor. Özellikle, vatandaşlarımızın bu vektör dediğimiz hastalık taşıyıcılarının ürememesi için evsel atıklarını çöplere atarken çöp poşetlerinin ağızlarını kapatmaları, bina ve daire önlerinde birikmiş ya da sulamaya bağlı birikmiş olan suları bertaraf etmesi ya da hobi bahçeleri dediğimiz bahçelerinde yapmış olduğu sulamalardan kalan kaçak sular varsa bunlara imkan vermemeleri. Özellikle Ankara halkının sağlığını koruması anlamında, yaşanabilir bir çevre yaratabilme anlamında bize destek olmaları lazım."