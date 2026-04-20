Ankara Büyükşehir Belediyesi, Model Başkent Meclis Simülasyonu'na Ev Sahipliği Yaptı

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclis Salonu, Başkent Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen Model Başkent ABB Meclis Simülasyonu'na ev sahipliği yaptı. Komisyon raporlarının görüşülüp oylamaya sunulduğu simülasyonda gençler, düzenli ve düzensiz oturumlar aracılığıyla yerel yönetim süreçlerini deneyimleme fırsatı buldu.

ABB Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Başkent Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen Model Başkent ABB Meclis Simülasyonu, ABB Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Beş farklı siyasi parti grubunun yanı sıra bağımsız üyelerin de yer aldığı simülasyon meclisinde, komisyonlardan gelen raporlar genel kurulda ele alındı.

Katılımcılar düzenli ve düzensiz oturumlar aracılığıyla müzakere süreçlerini deneyimlerken, Ankara'nın sosyal politikalarına ilişkin hazırlanan raporlar oylamaya sunularak karara bağlandı.

Oturuma ABB Meclis 1. Başkan Vekili Ertan Işık, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Güven, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Doç. Dr. Serkan Yorgancılar ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz da katıldı.

"Bu şehirde gençler sadece geleceğin değil, bugünün de söz sahibi"

Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Güven, Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerin hayatını kolaylaştıran hizmetleri hayata geçirdiklerini söyleyerek, "Burada sizlerle birlikte olmak bizim için çok kıymetli. Çünkü biz inanıyoruz ki bu şehirde gençler sadece geleceğin değil, bugünün de söz sahibidir. Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak gençlerimizin hayatını kolaylaştıran, onların yanında olan hizmetleri hayata geçiriyoruz. Sevgili gençler, bizim için önemli olan şey sizlerin fikri, sözü ve katkısıdır. Başkenti sizlerle birlikte yönetmeye devam edeceğiz. Çünkü bu şehir sizin, bu gelecek sizin ve biz her zaman sizin yanınızdayız" dedi.

ABB Meclis 1. Başkan Vekili Ertan Işık, "Farklı düşüncelerde olan fakat birbirleriyle çatışmayan, birbirlerinden ortak aklı kullanarak farklılıkları zenginlik gören bu meclisin çok nitelikli bir meclis olduğunu görüyorum. Bu kente sizin katkılarınızı sunacağınız fikirlerinizi biz burada sizden dinleyip daha sonra da Belediye Meclisi'nde bunları önerge haline getirip hayatımızın yaşam alanına geçirmek istiyoruz. Gerçekten çok kayda değer, bu kentin konforunu artıracak, şehre hizmet edecek ciddi projeleriniz var. Bu emeklerinizden dolayı hepinize çok çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Başkent Gençlik Meclisi'mizdeki tüm arkadaşlarımızı tek tek tebrik ediyorum"

Başkent Gençlik Meclisi'nin Başkent'te gençler için hayata geçirilen faaliyetlerdeki önemini vurgulayan Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Serkan Yorgancılar, "Bugün burada sizlere meclis simülasyonumuzu anlatmayacağım. Sizler zaten bunu deneyimliyorsunuz. Farklılıklarınızla birlikte birbirinizi tehdit etmeden, birbirinizi değiştirmeden, dönüştürmeden, başkalaştırmadan, ötekileştirmeden neler yapılabileceğini bizlere gösteriyorsunuz. Bu kıymetli çalışmayı yaptığı için Başkent Gençlik Meclisi'mizdeki tüm arkadaşlarımızı tek tek gönülden, yürekten tebrik ediyorum, onlara teşekkür ediyorum. Çok keyifli, çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Başkent'imizde gençliğimize verebileceğimiz birçok faaliyeti onlar üzerinden yapıyoruz" diye konuştu.

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz da "Bu modelin sıradan bir iş olmadığını başkent modellemesinin pazar günü saat 13.00'te buraya gelen o güzel kalplerinizin bu kentin kurtuluşuna atacağına güzel yüreklerinizin bize ve çocuklarımıza ilaç olacağına inanıyorum" dedi.

Başkent Gençlik Meclisi Başkanı Hilal Gedik ise "Başkent Gençlik Meclisi'nin üyesi olan gençler bir belediye meclis vekiliymiş gibi davranarak aslında role play yapıyorlar. Bu rolü yaparak ileride kendileri de kent yönetiminde söz sahibi oldukları zaman nasıl davranacaklarını, nasıl dayanışma örneği teşkil edebileceklerini aslında göstermiş oluyorlar. Bunu öğrenmiş oluyorlar" ifadelerini kullandı.