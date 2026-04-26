Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Diyabet Sensörü Desteği Devam Ediyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Diyabet Sensörü Desteği Devam Ediyor

26.04.2026 17:13  Güncelleme: 18:08
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) Tip-1 diyabet hastası gençlerin yaşam kalitesini artırmak ve hastalık yönetimlerini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirdiği Diyabet Sensörü Destek Programı başvuruları yeniden başladı.

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) Tip-1 diyabet hastası gençlerin yaşam kalitesini artırmak ve hastalık yönetimlerini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirdiği Diyabet Sensörü Destek Programı başvuruları yeniden başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, insan sağlığını önceleyen çalışmalara imza atmayı sürdürüyor. Bu kapsamda sağlıkta fırsat eşitliğini güçlendirmeyi hedefleyen Diyabet Sensörü Destek Programı kapsamında 100 gence altı ay boyunca düzenli olarak diyabet sensörü desteği sağlanacak.

Program ile özellikle dezavantajlı gençlerin sağlık hizmetlerine erişiminin güçlendirilmesi ve sosyal destek mekanizmalarının artırılması hedefleniyor. Program kapsamında verilecek sürekli glukoz ölçüm sensörüyle gençlerin kan şekeri takibinin kolaylaştırılması, olası komplikasyon risklerinin azaltılması ve eğitim hayatlarının desteklenmesi amaçlanıyor.

Destek yararlanmak isteyenler için 19 ile 30 yaş aralığında ve örgün eğitim kurumuna kayıtlı olmak, Ankara'da ikamet etmek, Tip-1 diyabet tanısını sağlık raporuyla belgelemek gerekiyor. Sosyal yardım alan bireyler ile şehit ve gazilerin birinci derece yakınlarına destekte öncelik verilecek.

Başvuru ve detaylı bilgiye, 'https://forms.ankara.bel.tr/diyabet-sensoru-destek-programi?' internet adresinden ulaşılabilecek.

Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Diyabet Sensörü Desteği Devam Ediyor - Son Dakika

Mamdani haddini aştı: Türkiye ve Azerbaycan’ı hedef aldı Mamdani haddini aştı: Türkiye ve Azerbaycan’ı hedef aldı
Kördüğümü çözecek delil Mustafa Türkay Sonel aracını satıp birebir aynısını almış Kördüğümü çözecek delil! Mustafa Türkay Sonel aracını satıp birebir aynısını almış
Adalet Bakanlığı, 638 faili meçhul dosyayı yeniden incelemeye aldı Adalet Bakanlığı, 638 faili meçhul dosyayı yeniden incelemeye aldı
Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına atanan Cihad Demirli kimdir Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına atanan Cihad Demirli kimdir?
Sofraların vazgeçilmezinde bereketli hasat Kilosu 300 liradan satılıyor Sofraların vazgeçilmezinde bereketli hasat! Kilosu 300 liradan satılıyor
23 Nisan’da yere serilen Türk bayrağı görüntüsü olay oldu Cumhurbaşkanlığı’ndan açıklama var 23 Nisan'da yere serilen Türk bayrağı görüntüsü olay oldu! Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var

18:06
Şampiyonluk şarkıları söyleyen Amedspor, 904’te yıkıldı
Şampiyonluk şarkıları söyleyen Amedspor, 90+4'te yıkıldı
17:53
İşte futbol bu Efsane isme unutamayacağı anlar yaşattılar
İşte futbol bu! Efsane isme unutamayacağı anlar yaşattılar
17:45
Süper Lig devinden Allan Saint-Maximin sürprizi
Süper Lig devinden Allan Saint-Maximin sürprizi
16:54
Trump’a suikast girişiminde saldırganın İsrail Ordusu tişörtü komplo teorilerini tetikledi
Trump'a suikast girişiminde saldırganın İsrail Ordusu tişörtü komplo teorilerini tetikledi
15:15
45 yıl sonra aynı otel Reagan’ın ardından bu kez hedefte Trump vardı
45 yıl sonra aynı otel! Reagan'ın ardından bu kez hedefte Trump vardı
15:07
2 aylık bebeğini öldüren cani annenin ifadesi ortaya çıktı
2 aylık bebeğini öldüren cani annenin ifadesi ortaya çıktı
SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Diyabet Sensörü Desteği Devam Ediyor - Son Dakika
