Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Diyabet Sensörü Desteği Devam Ediyor

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) Tip-1 diyabet hastası gençlerin yaşam kalitesini artırmak ve hastalık yönetimlerini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirdiği Diyabet Sensörü Destek Programı başvuruları yeniden başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, insan sağlığını önceleyen çalışmalara imza atmayı sürdürüyor. Bu kapsamda sağlıkta fırsat eşitliğini güçlendirmeyi hedefleyen Diyabet Sensörü Destek Programı kapsamında 100 gence altı ay boyunca düzenli olarak diyabet sensörü desteği sağlanacak.

Program ile özellikle dezavantajlı gençlerin sağlık hizmetlerine erişiminin güçlendirilmesi ve sosyal destek mekanizmalarının artırılması hedefleniyor. Program kapsamında verilecek sürekli glukoz ölçüm sensörüyle gençlerin kan şekeri takibinin kolaylaştırılması, olası komplikasyon risklerinin azaltılması ve eğitim hayatlarının desteklenmesi amaçlanıyor.

Destek yararlanmak isteyenler için 19 ile 30 yaş aralığında ve örgün eğitim kurumuna kayıtlı olmak, Ankara'da ikamet etmek, Tip-1 diyabet tanısını sağlık raporuyla belgelemek gerekiyor. Sosyal yardım alan bireyler ile şehit ve gazilerin birinci derece yakınlarına destekte öncelik verilecek.

Başvuru ve detaylı bilgiye, 'https://forms.ankara.bel.tr/diyabet-sensoru-destek-programi?' internet adresinden ulaşılabilecek.