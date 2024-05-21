Ankara Büyükşehir Belediyesi Sebze Fidesi Desteğine Devam Ediyor

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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, sebze fidesi desteğine yeniden başladı. 1 Haziran'a kadar 25 ilçede üretim yapan çiftçiye, toplam 12 milyon 118 bin 260 adet domates ve biber fidesi dağıtılacak.

Hem kent hem de ülke ekonomisini canlandırmayı amaçlayan ve geçen yıl toplam 14 milyon sebze fidesini üreticiyle buluşturan Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da domates ve biberden oluşan toplam 12 milyon 118 bin 260 adet sebze fidesinin dağıtımını gerçekleştirecek.

ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı 17 Mayıs'ta başlatılan dağıtım kapsamında bugüne kadar Ayaş'ta 984 çiftçiye 3 milyon 592 bin 50 adet, Beypazarı'nda 402 çiftçiye 577 bin 290 adet, Güdül'de 209 çiftçiye 603 bin 130 adet, Kahramankazan'da 573 çiftçiye 763 bin 980 adet, Kalecik'te 1117 çiftçiye 646 bin 590 adet ve Nallıhan'da 645 çiftçiye 628 bin 110 adet sebze fidesi ulaştırdı.

Başkentli çiftçilerden Büyükşehir'e teşekkür

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yüzde 75'i hibe yüzde 25'i katkı paylı olarak gerçekleştirdiği sebze fidesi desteğinden yararlanan çiftçiler, memnuniyetlerini şöyle aktardı:

-Battal İzzet: "Emekliyim. Sebze fidesi desteğinden ilk kez faydalanıyorum. Yerli üreticilere olan desteklerinden dolayı Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ve Mansur Başkan'a teşekkür ediyorum."

-Satılmış Akgül: "Uzun süredir çiftçilikle uğraşıyorum. 3 senedir Mansur Yavaş Başkan'ımızın desteklerinden faydalanıyorum, daha önce böyle bir hizmet görmedim. Sebze fidesi desteği olmasaydı Kalecik'te kimse bu işi yapamaz, öyle bir şansı yok. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun."

-Adem Uyanık (Karalar Köyü Muhtarı): "Çocukluğumdan bu yana bu işi yapıyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden daha önce buğday, nohut ve akaryakıt desteği aldım. Desteklerinden dolayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'mıza teşekkür ediyorum."

-Nusret Demir Göktepe Köyü Muhtarı): "20 senedir çiftçilikle uğraşıyorum. Başkanımızın bizlere verdiği bu fideleri bahçemize götürüp dikiyoruz. Bugüne kadar arpa, nohut, sıvı gübre ve akaryakıt desteklerinden faydalandım. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a çiftçilere olan desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum."

- Kemal Erdoğan (Akkuzulu Mahalle Muhtarı): "Çocukluğumdan bu yana üreticilik yapıyorum. Eskiden sebze fidelerini para ile alıyorduk şimdi Mansur Başkan'ımız sağ olsun üreticilere büyük bir destek veriyor ve bunun bize büyük bir katkısı oluyor."