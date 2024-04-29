Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yeni Amblem İçin Ankara Halkına Karar Verecek - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yeni Amblem İçin Ankara Halkına Karar Verecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yeni Amblem İçin Ankara Halkına Karar Verecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi, resmi ambleminin değişmesi konusunda Ankara halkının karar vermesi için bir yarışma düzenleyecek.

29.04.2024 18:20  Güncelleme: 18:25
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(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), belediyenin yeni amblemine Ankara halkının karar vermesi için ABB Meclisi'ne teklif sunulacağını açıkladı.

ABB'nin resmi X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından resmi amblemin değişmesi konusunda gelen başvurulara yönelik duyuru yapıldı.

ABB'nin paylaşımı şöyle:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından resmi amblemin değişmesi konusunda gerek sosyal medyadan gerekse Başkent 153 Çağrı Merkezinden yoğun başvuru gelmektedir.

Konu hakkında; Belediye Meclisince tanıtıcı amblem belirlenmesinde salt çoğunluk, mevcut amblemin değiştirilmesi konusunda ise üçte iki (nitelikli) çoğunluk aranmaktadır. ABB Meclisinde CHP Grubu üçte iki çoğunluğu sağlayamamakta ve tek başına amblem değiştirme kararı alamamaktadır.

Bu nedenle yönetimimiz, ABB Meclisindeki siyasi parti gruplarına yeni bir amblem belirlenmesi konusunda kararın bir yarışma ile Ankara halkına bırakılması teklifinde bulunacaktır."

Kaynak: ANKA

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