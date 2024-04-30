Ankara Büyükşehir Belediyesi, YHT Garı'nda öğrenci çalışma istasyonu açtı - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, YHT Garı'nda öğrenci çalışma istasyonu açtı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, YHT Garı\'nda öğrenci çalışma istasyonu açtı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı'nda öğrenci çalışma istasyonu açtı. İstasyonda sessiz çalışma, toplu çalışma, kitap okuma ve dinlenme alanları ile toplantı odası bulunuyor. Öğrenciler, istasyonda belediyenin sağladığı ücretsiz internet hizmetinden faydalanabiliyor.

30.04.2024 14:23
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı'nda öğrenci çalışma istasyonu açtı.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, ODTÜ Öğrenci Çalışma İstasyonu'nun ardından öğrencilerden gelen talep doğrultusunda harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, YHT Gar Metro İstasyonu'nda yapımını tamamladığı öğrenci çalışma istasyonunu hizmete aldı.

300 metrekare üzerine kurulan istasyonda, sessiz çalışma, toplu çalışma, kitap okuma ve dinlenme alanları ile toplantı odası bulunuyor.

Öğrenciler, istasyonda belediyenin sağladığı internet hizmetinden de ücretsiz faydalanabiliyor.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Üniversite Ankara'da okunur. Başkentte her an öğrencilere değer veren, onlara yeni imkanlar oluşturmak isteyen birileri var. YHT Gar Öğrenci Çalışma İstasyonu 300 metrekare üzerine kurulan alanda kitap okuma bölümü, toplantı odası ve çalışma alanlarıyla Başkentli öğrencilerin hizmetinde. Yenileri de yolda." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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