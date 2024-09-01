Ankara Büyükşehir Belediyesi 'Yıldızların Altında Yeşilçam Geceleri' etkinliğiyle devam ediyor

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(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Yıldızların Altında Yeşilçam Geceleri', 'Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı' filmi ile devam etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlileri ücretsiz kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturmayı sürdürüyor. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Yıldızların Altında Yeşilçam Geceleri', vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. 'Sandalyeni Kap Gel' sloganıyla düzenlenen ve her hafta Türk sinemasının unutulmaz filmlerinin gösterildiği açık hava sineması etkinliğinde bu hafta 'Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı' filmi izlendi.

Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı'na gelerek açık havada sinema keyfi yaşamak ve ailesi ile birlikte keyifli vakit geçirmek isteyen vatandaşlara; ücretsiz patlamış mısır, pamuk şeker ve gazoz da ikram edildi. Etkinlikler, 7 ve 14 Eylül'de saat 21.00'de Hababam Sınıfı serisinin gösterimiyle devam edecek.

Açık havada sinema izleme etkinliğine katılan vatandaşlar, şunları söyledi:

- Mehmet Kaya: "Çok mutluyuz. Etkinliğe ilk günden beridir geliyoruz. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz."

-Ecrin Zeynep Kaya: "Böyle etkinlikler yapıldığı için çok teşekkür ederim. Bu akşam benim için çok özel çünkü Hababam Sınıfı'nı çok seviyorum."

- Muharrem Uyar: "Ailecek çocuklarımızla birlikte katılabildiğimiz, onların istediği şekilde güzel bir havada güzel bir etkinlik. İkramlar da güzel. Teşekkür ederiz Mansur Başkana."

- Evren Süngülü: "Mansur Başkanımızın bu projeyi işleve geçirmesi çok güzel bir şey. Biz hemen hemen her gün burada kafa dinlemeye geliyoruz. Her cumartesi kardeşimle beraber filmleri izlemeye de geliyoruz. Bu nostalji çok güzel bir şey."

- Yusuf Keskin: "Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Böyle organizasyonları çok seviyoruz. Bu etkinliklerle herkes iç içe güzel bir aile ortamı oluşuyor. Mansur Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Hababam Sınıfı'nı çok seviyoruz, özellikle açık havada çok güzel olacak."