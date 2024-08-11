Ankara Büyükşehir Belediyesi 'Yıldızların Altında Yeşilçam Geceleri'ni Sürdürüyor

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(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Temmuz ayında başlattığı 'Yıldızların Altında Yeşilçam Geceleri' devam ediyor. 'Sandalyeni Kap Gel' sloganıyla düzenlenen etkinliklerde bu hafta 'Bizim Aile' filmi seyircilerle buluştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturmaya devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Yıldızların Altında Yeşilçam Geceleri' devam ediyor. 'Sandalyeni Kap Gel' sloganıyla düzenlenen ve her hafta Türk sinemasının unutulmaz filmlerinin gösterildiği açık hava sineması etkinliğinde, bu hafta başrolünde Münir Özkul, Adile Naşit'in yer aldığı 'Bizim Aile' filmi izleyici ile buluştu. Açık havada sinema izlemek ve ailesi ile birlikte keyifli vakit geçirmek için Atatürk Orman Çiftliği Yaşam Parkı'na gelen yurttaşlara ücretsiz limonata, patlamış mısır, pamuk şeker ve gazoz ikram edildi. Gösterimler, 14 Eylül'e kadar devam edecek.

Etkinliğe katılan vatandaşlar, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

- Emin Yıldırım: "Bizim ikinci gelişimiz daha önce de Süt Kardeşlere de gelmiştik güzel bir etkinlik, hoşumuza giden bir etkinlik, ailelerle kaynaşabildiğimiz bir etkinlik. Çocuklarımızın temiz hava alabildiği ve diğer çocuklarla oynayabildiği bir etkinlik. Burada dağıtılan ücretsiz ikramlarda, bazı insanlar için yanında getiremiyor onlar için de güzel bir şey. Biz bu etkinliklerden çok memnunuz devamını da bekliyoruz."

-Doğa Sürme: "Çok güzel bir uygulama oldu özellikle yaz aylarında evde sıkışıp kalmaktansa hem eski Türk filmleri de çok güzel onları da yad etmiş olduk. Mutluyuz yani böyle bir uygulama olduğu için."

-Zeynep Dilara Demirci: "Sevdiğim filmlerden biri Bizim Aile. Arkadaşlarımla birlikte böyle güzel bir ortamda izlemekte çok keyifliydi."

-Sena Nur Aydoğmuş: "Biz çok mutluyuz. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin de böyle şeyler yapmasını da çok destekliyorum açıkçası, çok da mutlu oluyorum çünkü iş yoğunluğundan çıkıp tekrar böyle bir arada olmakta çok güzel hissettiriyor. İkramlarda çok iyiydi çorbadan yararlandık çok iyi oldu."