Ankara Büyükşehir Meclisi'nde Konser Harcamaları Tartışması Büyüdü

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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi toplantısında, CHP ve AK Parti grupları arasında konser harcamaları nedeniyle kavga çıktı.

ABB Meclisi toplantısında konser harcamamaları nedeniyle CHP ve AK Parti grupları arasında tartışma çıktı. CHP grubu adına konuşan Belediye Meclisi Başkan Vekili Ertan Işık, AK Parti Grup Başkanı Nihat Yalçın'a, "Bizim şeffaflığımızı sorgulamaya sizin maziniz yetmez. Bugüne kadar 60'a yakın konser yapmışız ama konu 19 Mayıs ve 29 Ekim olunca ben sizin cidden rahatsızlığınızı anlıyorum" diye yanıt verdi. Bu sözlerin ardından AK Partili meclis üyeleri kürsüye yürüdü. Tartışma yumruklu kavgaya döndü. Bunun üzerine oturum kapatıldı.