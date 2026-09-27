Ankara Çankaya'da alacak yüzünden çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Ankara Çankaya'da alacak yüzünden çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çankaya'da alacak meselesi nedeniyle iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına alırken olay yerinde 3 tabanca ile 1 tüfek ele geçirildi.
Ankara'nın Çankaya ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kızılırmak Mahallesi 1450. Sokak'ta, "aralarında alacak meselesi" bulunan iki grup arasında kavga çıktı.
Silahların kullanıldığı kavgada, 37 yaşındaki T.A. hayatını kaybetti, K.B. ise yaralandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili B.Ş, H.T. ve E.İ'yi gözaltına aldı. Olay yerinde 3 tabanca ile bir tüfek ele geçirildi.
Kaynak: AA
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