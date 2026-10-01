Ankara Çankaya'da inşaat firmasına saldırıyı 200 bin liraya yapan 6 zanlı tutuklandı

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir inşaat firmasına silahlı saldırı düzenlenmesiyle ilgili gözaltına alınan 6 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

İlçenin Oğuzlar Mahallesi'ndeki bir inşaat firmasının önüne 26 Eylül'de gece saatlerinde motosikletle gelen kar maskeli iki saldırgan, iş yerine silahla ateş etti.

Saldırının ardından olay yerinden kaçan zanlıların yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

İş yerinin sahibinin daha önce yurt dışı numarasından arandığı ve "9 milyon dolar borcun var, ödeyeceksin" şeklinde tehdit edildiği tespit edildi.

Saldırıyı 200 bin lira karşılığında yapmışlar

Ekipler, yaptıkları çalışmalar sonucunda saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen E.Y. ve M.A.T'yi gözaltına aldı.

Çalışmalarını derinleştiren güvenlik güçleri, saldırının 200 bin lira karşılığında yapıldığını ve olayda kullanılan silahın A.D. tarafından temin edildiğini belirledi. A.D, saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

Olayda kullanılan silahı başkasına satmışlar

A.D'nin yakalanmasının ardından olayda kullanılan silahın 20 bin lira karşılığında U.K. ve B.S'ye satıldığı tespit edildi. Bu şüpheliler de gözaltına alındı.

Polis, firma sahibini arayarak arabuluculuk teklif eden V.T'yi de İstanbul'daki adresinde yakaladı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Saldırı anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.