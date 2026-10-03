Ankara Çankaya'da otomobil motosikletle çarpıştı, motosiklet sürücüsü öldü

Ankara Çankaya'da otomobil motosikletle çarpıştı, motosiklet sürücüsü öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara'nın Çankaya ilçesinde Doğukent Bulvarı'nda otomobil ile motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, incelemede motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 FFN 668 plakalı otomobil, Doğukent Bulvarı'nda C.Ş. idaresindeki 06 EYR 618 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede, motosiklet sürücüsü C.Ş'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaynak: AA
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