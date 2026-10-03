Ankara Çankaya\'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü Cem Şahin hayatını kaybetti

ANKARA'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Cem Şahin, hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Çankaya ilçesi Doğukent Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 FFN 668 plakalı otomobil, Cem Şahin idaresindeki 06 EYR 618 plakalı motosiklete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Cem Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Şahin'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.