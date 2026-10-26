Ankara Çankaya'da Şeker Portakalı Kreşi'ndeki çocuklar kışlık sebze fidelerini dikti - Son Dakika
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Ankara Çankaya'da Şeker Portakalı Kreşi'ndeki çocuklar kışlık sebze fidelerini dikti

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Ankara Çankaya\'da Şeker Portakalı Kreşi\'ndeki çocuklar kışlık sebze fidelerini dikti
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Ankara Çankaya'da Şeker Portakalı Kreşi'nde eğitim gören okul öncesi çocuklar, kent bostanlarında üretilen kışlık sebze fidelerini kreş bahçesine dikti. Çocuklar kış boyunca sulama ve bakımı üstlenecek, baharda ise yetiştirdikleri sebzeleri hasat edecek.

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi Şeker Portakalı Kreşi'nde eğitim gören okul öncesi çocuklar, kent bostanlarında üretilen fidelerle kışlık sebze bahçelerini oluşturdu. Kış boyunca fidelerin bakımını üstlenecek çocuklar, bahar aylarında kendi yetiştirdikleri sebzeleri hasat ederek üretim sürecini deneyimleyecek.

Çankaya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Kent Tarım Birimi tarafından Şeker Portakalı Kreşi'nde kışlık sebze fidesi dikim etkinliği gerçekleştirildi. Kent Tarım Birimi ekibinin rehberliğinde düzenlenen etkinlikte çocuklar, brokoli, turp, alabaş ve Brüksel lahanası fidelerini kreş bahçesindeki korumalı yükseltilmiş yataklara kendi elleriyle dikti.

FİDELERİN BAKIMI ÇOCUKLARDA

Çankaya Belediyesi kent bostanlarında üretilen fidelerin bakımı, kış boyunca çocukların sorumluluğunda olacak. Sebzelerin sulama ve bakımını üstlenen çocuklar, bitkilerin gelişimini gözlemleyerek büyüme süreçlerini yakından takip edecek. Bahar aylarında ise emek verdikleri sebzeleri hasat ederek üretim sürecini deneyimleme fırsatı bulacak.

Çocukların erken yaşta doğayla bağ kurmalarını, gıdanın üretim aşamalarını uygulamalı olarak öğrenmelerini ve sorumluluk bilinci kazanmalarını amaçlayan etkinlik, çevre ve tarım farkındalığının küçük yaşlarda gelişmesine katkı sunuyor. Uygulama ile çocuklar, toprağa dokunarak üretimin değerini öğrenirken doğanın döngüsünü de gözlemleme olanağı buluyor.

Kaynak: ANKA
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