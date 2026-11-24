Ankara'da 1 tır, 1 hafif ticari araç ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında araçlarda maddi hasar oluştu.

Ankara Çevre Yolu'nda 06 FJY 277 plakalı tır, 06 DE 8099 ve 06 GGU 387 plakalı otomobiller ile 06 VS 057 plakalı hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Kazada, 06 DE 8099 plakalı otomobil refüje çıkarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri sürücülere müdahale ederken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.