Ankara Çevresinde Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı

Güncel

Ankara çevrelerinde önümüzdeki 1 saatlik periyotta gök gürültülü sağanak görülecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Ankara çevrelerinde önümüzdeki 1 saatlik periyotta görülecek gök gürültülü sağanak yerel kuvvetli olacak.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.