Ankara Çubuk'ta 123 Besiciye Geçici Ruhsat Verildi - Son Dakika
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Ankara Çubuk'ta 123 Besiciye Geçici Ruhsat Verildi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, koşulları yerine getiren 123 besiciye kurbanlık kesimi için geçici ruhsat verildi. Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Kurban Bayramı öncesi kesim yapılacak yerleri denetledi. İlçede yüzlerce modern kurban kesim işletmesi oluşturulduğunu belirten Demirbaş, ruhsat verilen işletmelerin belediyenin yönlendirmesi, denetimi ve takibinde olduğunu vurguladı.

12.06.2024 16:35
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde, koşulları yerine getiren 123 besiciye kurbanlık kesimi için geçici ruhsat verildi.

Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Kurban Bayramı öncesi kesim yapılacak yerleri denetledi.

Demirbaş, belediye ekipleriyle kurban satış ve kesim yerlerini gezerek, kurbanlıkların sevk ve sağlık kontrolü belgeleri ile kesim yerlerinin istenilen şartlara uygun olup olmadığını inceledi.

İlçelerinin Ankara'nın en büyük kurban kesim ve satış noktası olduğunu dile getiren Demirbaş, ilçede yüzlerce modern kurban kesim işletmesi oluşturduklarını, kurbanlıkların yetiştirilmesinden kesimine, dağıtımına kadar her şeyin profesyonel şekilde yapıldığını söyledi.

Ruhsat verilen işletmelerin belediyenin yönlendirmesi, denetimi ve takibinde olduğunu vurgulayan Demirbaş, Kurban Bayramı öncesinde ilçede bütün tedbirleri aldıklarını, mezbahane ve canlı hayvan pazarındaki kesimhane başta olmak üzere 123 besi çiftliğinde kurban kesimi yapılacağını belirtti.

Ekipler, tarafından yapılan incelemelerin ardından koşulları yerine getiren 123 besiciye kurbanlık kesimi için geçici ruhsat verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara Çubuk'ta 123 Besiciye Geçici Ruhsat Verildi - Son Dakika

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