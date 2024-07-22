Ankara Çubuk\'ta 15. Aşure ve Birlik Günü Programı Düzenlendi

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Ankara'nın Çubuk ilçesinde 15'inci Aşure ve Birlik Günü programı düzenlendi.

Çubuk ve çevresindeki 57 derneğin bir araya gelerek oluşturduğu Çubuk Dernekler Federasyonu (ÇUDEF) tarafından organize edilen ve Çubuk Belediyesinin destek verdiği etkinlik, Atatürk Park'ında gerçekleştirildi.

Emekli din görevlilerinden Salih Aktepe tarafından okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesiyle başlayan programda Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, belediye meclis üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla hazırlanan 3 bin kişilik aşure vatandaşlara ikram edildi.

Hz. Nuh'tan günümüze aşure ikramı yapıldığını hatırlatan ÇUDEF Başkanı Fuat Tüyan, federasyon olarak da kendilerinin 15 yıldır toplu olarak pişirerek ilçe merkezinde dağıttıklarını söyledi.

Kendilerine destek veren herkese teşekkür eden Tüyan, "Özellikle Kerbela hadisesinden sonra aşure tatlısı, çorba olarak anılmaktadır. Biz 15 yıldır bu işi Çubuk'ta yürütmeye çalışıyoruz, elimizden geldiği kadar. İçerisinde buğday, nohut, fasulye, şeker, fındık, ceviz, üzüm, kayısı gibi ürünler var. Aşure çorbamızı Allah kabul etsin. Allah'ım bu Kerbela acısını bir daha kimseye göstermesin." dedi.

Kendisinin de her yıl gönüllü olarak aşure pişirdiğini dile getiren aşçı Ali Keskin ise, "Aşurenin kökeni Nuh Tufanına dayanmaktadır. Muharrem ayının 10'uncu günü Aşure Günü ve bu günde aşure dağıtılır. Bu aşure Hz. Nuh'un bizlere hediyesidir. Osmanlı devam ettirmiş şimdi de biz devam ediyoruz." ifadesini kullandı.