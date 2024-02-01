Ankara Çubuk\'ta Okul Güvenliği Toplantısı Gerçekleştirildi

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Ankara'nın Çubuk ilçesinde okul güvenliği koordinasyon ve eğitim değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Adem Keleş, bir restoranda düzenlenen toplantıda, okulların fiziki şartlarının düzeltilmesi, okul içi ve dışındaki güvenlik şartlarının iyileştirilmesinin öncelikleri olduğunu vurguladı.

Okullarda güvenlik açısından gerekli adımların atıldığını, bu konunun yakından takip edilmesi gerektiğini ve kamera sistemlerinin bütün okullarda mevcut olduğunu belirten Keleş, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile ilçede bir çok noktanın kontrol altında tutulduğunu bildirdi.

Çocukları zararlı alışkanlıklara sürükleyebilecek art niyetli kimselerin okullara yaklaştırılmaması gerektiğini vurgulayan Keleş, şunları kaydetti:

"Gerek emniyet gerekse jandarma personeli okul güvenlik irtibat görevlisi olarak hizmet ediyor. Okul yöneticileri ile öğretmenler azami dikkat göstermeli. Herhangi bir olumsuzluk anında güvenlik güçleriyle gerekli iletişimi sağlamaları önemli. Okul içi şiddetle ilgili rehberlik araştırma merkezimizde çalışmalarımızı yapıyoruz. Okul aile işbirliği eğitim ve huzur için çok önemli. Okul müdürlerimizin aileleri tanımasını, sınıf öğretmenlerimizin, rehberlik öğretmenlerimizin ailelerle sıkı ilişkiler kurmasını çok önemsiyorum. Özellikle sınavlara girecek olan 8'inci ve 12'inci sınıf öğrencilerimizin ailelerinin ziyaret edilmesi, çocuklarımızın motivasyonunu yükseltilmesi açısından önem arz ediyor. Geçtiğimiz yıl yaptığımız çalışmalarda gerçekten bu ziyareti güzel yapan okullarımızdan güzel başarılar alındı."

İlçede yapılacak kültür merkezi projesi ve spor salonu hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Baki Demirbaş ise eğitim öğretimde kalite ve başarının arttırılması noktasında üzerlerine düşen sorumluluğu her zaman yerine getirmeye hazır olduğunu belirtti.

Okul müdürleri de çalışmalarını anlatarak, Belediye Başkanı Demirbaş'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Toplantı sonunda, emekliye ayrılan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hilmi Karaot'a plaket ve çeşitli hediyeler verildi.

Toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Recai Akbay, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdür Mustafa Mescioğlu, okul müdürleri katıldı.