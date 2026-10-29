Ankara Çubuk'ta otomobil hafriyat kamyonuyla çarpıştı, sürücü Akif Ünal (38) öldü - Son Dakika
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Ankara Çubuk'ta otomobil hafriyat kamyonuyla çarpıştı, sürücü Akif Ünal (38) öldü

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Ankara Çubuk\'ta otomobil hafriyat kamyonuyla çarpıştı, sürücü Akif Ünal (38) öldü
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Ankara Çubuk'ta iddiaya göre yola dökülen akaryakıt nedeniyle kontrolünü yitiren otomobil, hafriyat kamyonuyla kafa kafaya çarpıştı. Sürücü Akif Ünal (38), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti; soruşturma başlatıldı.

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobilin sürücüsü Akif Ünal (38), hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Ovacık Mahallesi yakınındaki kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre yola dökülen akaryakıt nedeniyle Akif Ünal'ın kontrolünü yitirdiği 06 DIP 488 plakalı otomobil, karşı yönde giden D.O. yönetimindeki 06 BEC 160 plakalı hafriyat kamyonu ile kafa kafaya çarpıştı. Otomobil sürücüsü Ünal yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Akif Ünal, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Ünal, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
Ankara ÇubukGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Ankara Çubuk'ta otomobil hafriyat kamyonuyla çarpıştı, sürücü Akif Ünal (38) öldü - Son Dakika
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