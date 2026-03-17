Ankara'da 103 Şüpheli Gözaltına Alındı
Ankara'da 103 Şüpheli Gözaltına Alındı

17.03.2026 08:16
Ankara'da emniyet ve jandarma ekipleri ortak operasyonla 103 suçlu şüpheliyi gözaltına aldı.

Başkentte emniyet ve jandarma ekiplerinin ortak operasyonunda, çeşitli suçlardan aranan 103 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı İnfaz Bürosu çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Timleri (ARAT) ve Ankara İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri, belirlenen 200 şüpheliye yönelik araştırma yaptı.

495 personel ve 141 ekiple düzenlenen özel harekat ve dron destekli operasyonda, dolandırıcılık, hırsızlık, yağma ve yaralama gibi suçlardan aranan 103 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara'da 103 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

SON DAKİKA: Ankara'da 103 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
