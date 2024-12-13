Ankara'da 1065 Suçlu Yakalandı

Ankara'da çeşitli suçlardan aranan 1065 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde 6-12 Aralık arasında Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığınca çeşitli suçlardan arananların yakalanması için çalışma yürütüldü.
Güvenlik güçleri, hakkında 20 yıl ve üzeri hapis cezası kararı bulunan 6 kişinin de aralarında bulunduğu çeşitli suçlardan aranan 1065 kişiyi yakaladı.
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