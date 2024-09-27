Ankara'da 1083 Suçlu Yakalandı

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Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın son bir haftada gerçekleştirdiği çalışmalar sonucu, çeşitli suçlardan aranan 1083 kişinin yakalandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde 20-26 Eylül arasında Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığınca çeşitli suçlardan arananların yakalanması için çalışma yürütüldü.

Çalışmalarda hakkında 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 9, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 29, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 39, 5 yıla kadar hapis cezası olan 288 ve ifadeye yönelik aranan 718 olmak üzere 1083 kişi yakalandı.