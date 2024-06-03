Ankara'da 2024 Sezonunun İlk Arpası Sembolik Fiyattan Satıldı - Son Dakika
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Ankara'da 2024 Sezonunun İlk Arpası Sembolik Fiyattan Satıldı

Ankara\'da 2024 Sezonunun İlk Arpası Sembolik Fiyattan Satıldı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, yılın ilk arpası kilogramı 150 lira sembolik fiyattan satıldı. Polatlı Ticaret Borsası'nda düzenlenen törende, üretici Mehmet Çınar'ın ürettiği ilk 100 kilogram arpa, kilosu 150 liradan satıldı. Kalan 8 bin 900 kilogram ise 8 liradan zahire şirketi yetkilisi tarafından satın alındı. Yağışların geç gelmesi nedeniyle arpada verim düşüklüğü yaşandığı belirtilirken, üretici Mehmet Çınar 35 dönüm tarladan 9 ton ürün elde ettiğini ifade etti.

03.06.2024 13:57
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde 2024 sezonunun ilk ürünü arpa, kilogramı 150 lira sembolik fiyattan satıldı.

Polatlı Ticaret Borsasında (PTB), yılın ilk arpasının getirilmesi nedeniyle tören düzenlendi.

Yeniköseler Mahallesi'ndeki üreticilerden Mehmet Çınar'ın ürettiği ilk ürün arpa Ticaret Borsası Başkanı Yahya Toplu'nun yönetiminde satışa sunuldu.

Arpanın ilk 100 kilogramı sembolik olarak kilosu 150 liradan, kalan 8 bin 900 kilogramı ise 8 liradan zahire şirketi yetkilisi Erkan Bozkuş tarafından satın alındı.

Borsa Başkanı Toplu, yağışların geç gelmesi nedeniyle arpada biraz verim düşüklüğü yaşandığını, piyasada oluşacak fiyatların bunu telafii edeceğini söyledi.

Üretici Mehmet Çınar, 35 dönüm tarladan 9 ton ürün aldığını, ortalama rekoltenin dekara 257 kilogram olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Mehmet Çınar, Polatlı, Ankara, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da 2024 Sezonunun İlk Arpası Sembolik Fiyattan Satıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da 2024 Sezonunun İlk Arpası Sembolik Fiyattan Satıldı - Son Dakika
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