Ankara\'da 3 yaşındaki çocuğa sigara söndürüp cinsel istismarda bulunan sanığa 35 yıl hapis cezası

Ankara'da birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki kızının vücudunda sigara söndürdüğü ve cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık Yaşarcan Ünal, 35 yıl hapse çarptırıldı.
Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Yaşarcan Ünal, mağdur çocuk H.Ç'nin tutuksuz yargılanan annesi K.Ç. ve taraf avukatları katıldı.
Mahkeme Heyeti Başkanı Hasan Şatır, bir önceki celsede cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasını açıkladığını hatırlatarak, sanıklara son savunmaları için söz verdi.
Söz alan sanık Ünal, iddia edildiği gibi çocuğun cinsel istismara uğradığına dair dosyada net deliller olmadığını ileri sürerek, beraat ve tahliyesini talep etti.
Tutuksuz sanık K.Ç. de suçsuz olduğunu öne sürerek, beraatını istedi.
Avukat beyanın ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Ünal'a "çocuğa karşı eziyet" suçundan 8 yıl "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan da 27 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Mahkeme, tutusuz sanık K.Ç'nin üzerine atılı tüm suçlardan beratine karar verdi.
İddianameden
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Altındağ'da doğum sancısı çeken K.Ç'nin evine giden 112 Acil Sağlık ekiplerinin, burada vücudunda morluk ve yanık izleri olan kız çocuğu H.Ç'yi (3) fark ettiği belirtiliyordu.
Sağlık ekiplerinin, durumu polise bildirmesiyle anne K.Ç. ve birlikte yaşadığı Yaşarcan Ünal'ın gözaltına alındığı aktarılan iddianamede, H.Ç'nin vücudunda sigara söndürüp cinsel istismarda bulunan Ünal'ın mağdura yönelik eylemlerine annesinin de ortak olduğu öne sürülüyordu.
İddianamede, sanıkların "çocuğa karşı eziyet" ve "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından cezalandırılması talep ediliyordu.
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