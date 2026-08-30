Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Töreni

Ankara'da, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünden Ulus'taki Birinci Meclis binasına kadar resmigeçit töreni yapıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programları kapsamında düzenlenen yürüyüş öncesi TBMM İsmet İnönü Bulvarı girişinde yerini alan Armoni Mızıkası Komutanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarının bando birliklerinden oluşan 96 kişilik Karma Bando çeşitli marşları seslendirdi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan yürüyüşte askerler Türk bayrağı ve Atatürk posteri taşıdı.

Törende, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün farklı birimlerinde görevli personelden oluşan timler ve itfaiye ekipleri yer aldı.

4'üncü Kolordu ve Ankara Garnizon Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, geçit töreni öncesinde birlikleri selamladı. Tayanç, korteji takip eden vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak çocuklara Türk bayrağı hediye etti.

Atatürk Bulvarı'nda toplanan vatandaşlar, tören boyunca ellerindeki Türk bayraklarını sallayıp kortejdekilere sevgi gösterisinde bulundu, kortejdekileri uzun süre alkışladı.

Resmigeçit, yürüyüşün ardından Ulus'taki Birinci Meclis'i selamlamayla sona erdi.