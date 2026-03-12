Ankara’da 4.1 büyüklüğünde deprem

Ankara'nın Haymana ilçesinde saat 17.49'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, başkentte, merkez üssü Haymana ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,74 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.