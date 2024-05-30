Ankara'da 41 Bin İşletmeye Denetim: 21 Milyon Lira Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Ankara'da 41 Bin İşletmeye Denetim: 21 Milyon Lira Cezai İşlem Uygulandı

Ankara\'da 41 Bin İşletmeye Denetim: 21 Milyon Lira Cezai İşlem Uygulandı

Ankara Valiliği, güvenilir gıda arzının sağlanması ve tüketici sağlığının korunması amacıyla il genelinde 41 bin 403 işletmenin denetimden geçirildiğini ve Türk Gıda Kodeksine aykırılık tespit edilen işletmelere 21 milyon lira ceza kesildiğini açıkladı. Denetimler sonucunda alınan numunelerin 176'sının olumsuz sonuçlandığı ve bu işletmelere 342 idari yaptırım kararı uygulandığı belirtildi. Ayrıca, insan sağlığı açısından uygun olmayan gıda ürünlerine el konularak imha edildiği ve tespit edilen olumsuzluklar nedeniyle suç duyurusunda bulunulduğu ifade edildi.

30.05.2024 15:47
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Ankara Valiliği, il genelinde güvenilir gıda arzının sağlanması ve tüketici sağlığının korunması amacıyla 41 bin 403 işletmenin denetime tabi tutulduğunu, Türk Gıda Kodeksine aykırılık tespit edilen işletmelere 21 milyon lira ceza kesildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, denetimler sonucunda bu yılın ilk 5 ayını kapsayan dönemde 41 bin 403 işletmenin denetlendiği, alınan 1389 numunenin 176'sının olumsuz sonuçlandığı belirtildi.

Numune sonuçlarında Türk Gıda Kodeksine aykırılık tespit edilen işletmelere 21 milyon lira tutarında 342 idari yaptırım kararının uygulandığı ifade edildi.

Denetimlerde, insan sağlığı açısından tüketimi uygun olmayan gıda ürünlerine el konularak imha edildiği açıklandı.

Kontroller sonucunda tespit edilen olumsuzluklardan dolayı Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu, sorumlular hakkında idari ve adli süreçler başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara'da 41 Bin İşletmeye Denetim: 21 Milyon Lira Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika

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