Ankara\'da 450 öğrenciye jandarma mobil araçlarla trafik güvenliği eğitimi verdi

Ankara İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, Bağlıca İlkokulundaki öğrencilere "Trafik Güvenliği Eğitim Semineri" verdi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü, Basın ve Protokol Kısım Amirliği ile Etimesgut İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Bağlıca İlkokulunda öğrenim gören 450 öğrenciye trafik güvenliği eğitimi verildi.

Düzenlenen eğitimlerde, "trafiğin tanımı ve trafik kurallarına uymanın önemi, genel trafik güvenliği kuralları, emniyet kemeri kullanımının hayati önemi, yayaların karşıdan karşıya geçiş kuralları, güvenli bisiklet kullanımı, okul servis araçlarına binme ve inme esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar" gibi konuların üzerinde duruldu.

Teorik ve uygulamalı olarak verilen eğitimde "Mobil Trafik Eğitim Aracı", "Bisiklet Mobil Eğitim Aracı", "Trafik Jandarması Devriye Aracı" ve "Trafik Jandarması Motosikletleri" kullanıldı.

Eğitimin ardından öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı.