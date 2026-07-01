Ankara'da 52 Bin Sokak Hayvanı Toplandı

(ANKARA) - Ankara Valisi Yakup Canbolat, 2024'te tespit edilen 52 bin sahipsiz sokak hayvanının toplanma çalışmalarında hedefe ulaşıldığını açıkladı.

Ankara Valisi Yakup Canbolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli Ankaralı hemşehrilerim, Ankara İlimizde 2024 yılında tesbiti yapılan 52 bin sahipsiz sokak hayvanının toplanması çalışmalarında bugün itibariyle 52 bin sayısına ulaşılmıştır. Tesbit dışı kalan varsa arama/tarama ve toplama çalışmalarına titizlikle devam edilecektir" ifadesini kullandı.