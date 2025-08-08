Ankara'da 682 Aranan Kişi Yakalandı

Ankara Valiliği, son bir haftada çeşitli suçlardan aranan 682 kişinin polis ve jandarma ekipleri tarafından yakalandığını bildirdi.

Valilik, 1-8 Ağustos tarihlerinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon sonuçlarını paylaştı.

Buna göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, aralarında 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 7, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 26, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 41, 5 yıla kadar hapis cezası olan 300 ve ifadeye yönelik aranan 308 olmak üzere 682 kişi yakalandı.