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Ankara'da 709 Aranan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Ankara'da 709 Aranan Şüpheli Yakalandı

Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 709 kişinin yakalandığını bildirdi. 29 Aralık 2023 ile 4 Ocak 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 5, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 25, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 31, 5 yıla kadar hapis cezası olan 220, ifadeye yönelik aranan 428 şüpheli olmak üzere toplamda 709 kişi yakalandı.

Ankara\'da 709 Aranan Şüpheli Yakalandı
05.01.2024 - 11:39,  Güncelleme: 11:41
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Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 709 kişinin yakalandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 29 Aralık 2023 ile 4 Ocak 2024 tarihleri arasında emniyet ve jandarma ekiplerince kapsamlı çalışma başlatıldı.

Çalışmalarda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 5, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 25, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 31, 5 yıla kadar hapis cezası olan 220, ifadeye yönelik aranan 428 şüpheli olmak üzere 709 kişi yakalandı.

Kaynak: AA
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