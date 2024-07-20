Ankara'da Açık Hava Sinema Günleri Başladı - Son Dakika
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Ankara'da Açık Hava Sinema Günleri Başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı'nda düzenlenen Açık Hava Sinema Günleri'nin başladığını duyurdu. Türk sinemasının unutulmaz eserlerinin gösterildiği etkinlikler, yaz boyunca her cumartesi akşamı gerçekleştirilecek. İlk olarak Neşeli Günler filmi gösterilen etkinlikte, katılımcılar nostaljik ve keyifli bir deneyim yaşadıklarını belirtti.

20.07.2024 16:51
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), ücretsiz kültür-sanat etkinlikleri kapsamında, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ ) Doğal Yaşam Parkı'nda Açık Hava Sinema Günleri'nin başladığını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından "Sandalyeni Kap Gel" sloganıyla başlatılan etkinliklerde Türk sinemasının unutulmaz eserleri "Yıldızların Altında Yeşilçam Geceleri" adıyla seyirciyle buluşturuluyor.

İlk olarak dün Adile Naşit, Münir Özkul ve Şener Şen'in rol aldığı "Neşeli Günler" filminin gösterildiği Açık Hava Sinema Günleri, yaz boyunca AOÇ Doğal Yaşam Parkı'nda her cumartesi saat 21.00'de düzenlenecek.

Ankaralıların, 14 Eylül'e kadar her cumartesi akşamı farklı bir Yeşilçam filmi ile buluşacakları etkinlik programında, 27 Temmuz'da Süt Kardeşler, 3 Ağustos'ta Aile Şerefi, 10 Ağustos'ta Bizim Aile, 17 Ağustos'ta Sev Kardeşim, 24 Ağustos, 31 Ağustos tarihleri ile 7 Eylül ve 14 Eylül'de ise Hababam Sınıfı serisi sinemaseverlerle buluşturulacak.

Açık hava sinemasında Neşeli Günler filmini izleyen katılımcılar da etkinliğin nostaljik ve keyifli olduğunu belirterek, memnuniyetlerini dile getirdi.

Kaynak: AA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Açık Hava Sinema Günleri Başladı - Son Dakika

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