Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Ebeveynlere Akran Zorbalığı Farkındalık Eğitimi

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) akran zorbalığı farkındalık eğitim programları devam ediyor. Esertepe Aile Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitim ile çocukların güvenli, mutlu ve sağlıklı ortamlarda gelişimlerini sürdürebilmesi için ebeveynlerle bir araya gelerek akran zorbalığının tanınması, etkilerinin değerlendirilmesi ve çözüm yollarına ilişkin farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından ilki Çayhane Çocuk Etkinlik Merkezi'nde gerçekleştirilen Akran Zorbalığı Farkındalık Eğitimi'nin ikincisi, Esertepe Aile Yaşam Merkezi'nde düzenlendi. Eğitime, yaklaşık 70 ebeveyn katıldı.

Sosyolog ve Aile Danışmanı Zuhal Arıduru, eğitime ilişkin, "Bu eğitimin temel amacı akran zorbalığının sadece çocuklar arasında yaşanan bir sorun olmadığını ebeveyn tutumlarının bu noktada ne kadar belirleyici olduğunu gösterdik. Katılımcılarımıza çocuklarla sağlıklı iletişim kurmaları, onları doğru gözlemeleri için rehberlik etmiş olduk. Hedefimiz her çocuğun her alanda kendini güvende hissettiği, anlaşıldığı, duyulduğu empati dolu bir gelecek inşa etmek" dedi.

Katılımcılardan Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür

Katılımcılar, eğitimin verimli geçtiğini vurgulayarak düşüncelerini, şu sözlerle dile getirdi:

-Sibel Çakmak: "18 yaşında oğlum var. Akran zorbalığına biz de maruz kaldık. Bu seminerlerin fayda sağladığını düşünüyorum. Belediyenin bu imkanından yararlanmak çok güzel. Hocalarımız işlerinde uzmanlar."

-Elif küçük: "Benim de bir kızım var, liseye gidiyor. Çok akran zorbalığı yaşadık. Seminere bilgi almak için geldim. Teşekkür ediyorum belediyenin bize verdiği bu eğitimler için. Çocuklarımızı ona göre yetiştirmemiz lazım. Dinleyeceğiz ve uygulayacağız."

-Türkan Yıldırım: "Belediyemizin bu hizmeti vermesi çok güzel. Faydası olacağına eminim. Öğrendiklerim eşime, dostuma, arkadaşlarıma çevremdeki çocuklara faydalı olabilecek. Çok iyi oldu, çok güzel eğitimler bunlar. Ailelerin katılımları çok güzel hocalarımız çok güzel eğitim verimli geçti."