Ankara\'da akşam başlayan sağanak trafiği etkiledi, vatandaşlar duraklara sığındı

Ankara'da akşam başlayan sağanak trafiği etkiledi, vatandaşlar duraklara sığındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara'da akşam başlayan gök gürültülü sağanak, cadde ve bulvarlarda trafik yoğunluğuna yol açtı, bazı sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışta zorlanan vatandaşlar otobüs durakları ve kapalı alanlara sığındı; sağanağın aralıklarla sürmesi bekleniyor.
Ankara'da akşam başlayan gök gürültülü sağanak, trafiği olumsuz etkiledi, bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu.
Kentte sağanağın etkisiyle cadde ve bulvarlarda trafik yoğunluğu meydana geldi.
Yağış nedeniyle zor anlar yaşayan vatandaşlar, otobüs durakları ile kapalı alanlara sığındı. Bazı bölgelerdeki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yağışın aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Kaynak: AA
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