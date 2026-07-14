Ankara'da Alev Alan Araç Söndürüldü

Başkentte seyir halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, dün Ankara-Niğde Otoyolu Ankara istikametinde seyreden S.D. idaresindeki 34 HF 1923 plakalı araç, seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle bagaj kısmından alev aldı.

Durumu fark eden araç sürücü, emniyet şeridine park ettiği araçtan indi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve otoyol jandarması ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.