Ankara\'da apartman bodrumunda yakalanan yılan doğal ortamına bırakıldı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, apartmanın bodrumundaki su sayacının altında görülen yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğal ortamına bırakıldı.
Pamuklar Mahallesi, Şehit Mehmet Uygun Sokak'taki bir apartmanın su sayacının altında yılan gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yavru olduğu tahmin edilen yılanı yakalayıp fileye koydu.
Ekipler, daha sonra yılanı doğal ortamına bıraktı.
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