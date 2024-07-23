Ankara'da asansör boşluğuna düşen çocuk hayatını kaybetti

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Ankara'nın Sincan ilçesinde, asansör boşluğuna düşen çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Beren Su B. (13), Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir sitenin asansör boşluğuna, henüz bilinmeyen bir nedenle düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde, çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ekiplerce, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.