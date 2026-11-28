Ankara'da 40 yıl önce vatani görevini yapan asker arkadaşları, Afyonkarahisar'da bir araya geldi.

Vatani görevlerini 1984-1985 yıllarında yerine getiren 20 arkadaş, sosyal medya aracılığıyla iletişim kurarak Afyonkarahisar'da buluşma kararı aldı.

Türkiye'nin farklı illerinden Gazlıgöl beldesine gelen asker arkadaşları, yanlarında getirdikleri askerlik fotoğraflarına bakarak anılarını tazeledi.

Kayseri'den gelen Ali Çarşıbaşı, AA muhabirine, askerlik döneminde çok güzel anılarının bulunduğunu, yıllar sonra bu anıları yeniden hatırlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

İstanbul'dan gelen Ali Fethi Bölükbaş da 40 yıl sonra yeniden bir araya gelmenin kendisi için tarifsiz bir duygu olduğunu belirterek arkadaşlarıyla eski anılarını konuşacaklarını ifade etti.