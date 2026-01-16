Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Avm Trafiğini Rahatlatan Düzenleme - Son Dakika
Üye Girişi
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Avm Trafiğini Rahatlatan Düzenleme

16.01.2026 13:04  Güncelleme: 13:55
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kentpark ve Cepa AVM çevresindeki trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla yeni düzenlemeler yaptı. Dumlupınar Bulvarı'na çıkış kapatılacak ve AVM'lerden çıkış yapmak isteyen araçlar yeni bir yönlendirme ile hareket edecek.

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alışveriş merkezleri çevresinde yaşanan trafik yoğunluğunun azaltılmasına yönelik yeni kararlar aldı. Kentpark AVM ve Cepa AVM çevresinde yaşanan trafik sıkışıklığının giderilmesi amacıyla alınan UKOME kararı doğrultusunda; 2123 Cadde'den Dumlupınar Bulvarı'na çıkış, kapatılacak ve bu noktadan yalnızca girişe izin verilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kent genelinde trafik akışının daha düzenli ve güvenli hale getirilmesi amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Başkentte özellikle alışveriş merkezlerinin giriş ve çıkışlarında yaşanan trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla yeni Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararları hayata geçiriyor.

Kentpark ve Cepa bağlantısında yeni düzenlemeler

UKOME, Dumlupınar Bulvarı üzerinde bulunan Kentpark AVM ve Cepa AVM çevresinde yaşanan trafik sıkışıklığını gidermek amacıyla yeni karar aldı.

Alınan karar doğrultusunda; 2123 Cadde'den Dumlupınar Bulvarı'na çıkış, kapatılacak ve bu noktadan yalnızca girişe izin verilecek. AVM'den çıkış yapmak isteyen araçlar ise açık otopark içerisinden 2121 Sokak istikametine yönlendirilecek. Yeni düzenlemeye yönelik çalışmaların hafta sonu başlaması planlanıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kentpark ve Cepa AVM çevresinde uygulanacak düzenlemelerin ardından, benzer trafik yoğunluklarının yaşandığı diğer bölgeler için de çalışma başlattı. Bu kapsamda; Ankamall AVM–Mevlana Bulvarı bağlantısı, Optimum AVM açık otoparkından Ayaş Yolu'na çıkışlar, Nata Vega AVM çıkışları ile Antares AVM, Podium AVM ve Gimat çevresinde yaşanan trafik sorunlarına yönelik düzenlemeler için de harekete geçildi.

Düzenlemelerle birlikte, AVM'lerin bulunduğu bölgelerdeki araç trafiğinin daha güvenli ve akıcı hale getirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: ANKA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.