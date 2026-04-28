Ankara'da baraj doluluk oranı yükseliyor, ancak tehlikeler tamamen aşılmadı

Ankara'da su doluluk oranı yükselmeye devam ediyor, fakat tehlikelerin tamamen aşıldığını söylemek için henüz erken. Nisan ayı boyunca etkisini gösteren bahar yağışları, başkentte su havzalarındaki kuraklık endişelerini yavaş yavaş azaltmaya yardımcı oldu. ASKİ verilerine göre, başkentteki su depolarındaki doluluk düzeyi, 27 Nisan itibarıyla yüzde 41,61 iken bugünkü verilerle yüzde 41,73'e yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde ise bu oran yalnızca yüzde 28,38 seviyesindeydi. Dolayısıyla, geçen yıla kıyasla önemli bir iyileşme yaşansa da, su havzalarının henüz tam kapasiteye ulaşmadığını vurgulayan yetkililer, tasarruf önlemlerinin devam etmesi gerektiğini belirtiyor.

Başkentteki aktif doluluk oranlarında da dikkat çekici bir artış gözlemlendi. 27 Nisan'da yüzde 34,81 olan aktif doluluk oranı, bugün itibarıyla yüzde 34,94 seviyesine yükseldi. Uzmanlar, bu artışın Ankara'nın su güvenliği açısından hayati bir öneme sahip olduğunu ve gelişmelerin dikkatle izlenmesi gerektiğini ifade ediyor. ASKİ'nin son verilerine göre, Ankara'ya su sağlayan barajlardaki doluluk oranları: Akyar Barajı %77,40, Çamlıdere Barajı %35,61, Çubuk 2 Barajı %70,20, Eğrekkaya Barajı %76,29, Kargalı Barajı %100,00, Kavşakkaya Barajı %62,94, Kesikköprü Barajı %100,00, Kurtboğazı Barajı %32,89, Peçenek Barajı %27,48, Türkşerefli Barajı %5,20. Kargalı ve Kesikköprü barajları tam kapasiteye ulaşmış durumda, ancak Türkşerefli ve Peçenek barajlarındaki düşük doluluk seviyeleri genel tabloyu olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, su yönetiminde ek bir risk oluşturuyor. Su havzalarındaki buharlaşma, doluluk oranının artışını yavaşlatan unsurlar arasında yer alıyor. 2026 yılında, Ankara baraj havzalarına ulaşan su miktarında tarihi bir artış yaşandı. Geçen yılın şubat ayında havzalara yalnızca 15 milyon metreküp su girişi olurken, bu yılın aynı döneminde bu rakam 236 milyon metreküpü geçti. Ocak ve mart aylarında yaşanan yoğun su akışının ardından, nisan ayında havzalara giren su miktarı 152 milyon metreküpü aşarak başkentteki su rezervlerini olumlu yönde etkiledi.

Baraj doluluk oranı, bir barajın toplam kapasitesine göre mevcut su miktarını gösteren önemli bir ölçüttür. Bu oran, su kaynaklarının durumunu izlemek ve içme suyu sağlama, tarımsal faaliyetler ve hidroelektrik üretimi gibi alanlarda planlama yapmak için kritik öneme sahiptir. Doluluk seviyesindeki artış veya azalışlar, su yönetimi açısından önemli sinyaller verir ve olası risklerin önceden değerlendirilmesine olanak tanır. Sonuç olarak, baraj doluluk oranı, bir bölgedeki su ihtiyacının karşılanıp karşılanamayacağını belirleyen hayati bir göstergedir. Nüfus yoğunluğu yüksek şehirlerde su arzının sürdürülebilirliği, bu oranlara bağlıdır. Doluluk oranlarının yükselmesi, suyun daha kontrollü kullanımını ve taşkın riskine karşı önlemler almayı gerektirirken, düşük seviyelerde ise kuraklık gibi sorunlarla başa çıkmak için tasarruf tedbirleri devreye girebilir. Dolayısıyla, doluluk oranı, su kaynaklarının dengeli yönetimi açısından büyük bir öneme sahiptir.