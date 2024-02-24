Ankara'da Berat Kandili dolayısıyla Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde program gerçekleştirildi - Son Dakika
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Ankara'da Berat Kandili dolayısıyla Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde program gerçekleştirildi

Ankara\'da Berat Kandili dolayısıyla Hacı Bayram-ı Veli Camisi\'nde program gerçekleştirildi

Ankara'da Berat Kandili dolayısıyla Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı ve Mevlid-i Şerif ile duaların okunmasıyla devam etti. Cami bahçesindeki stantlarda şeker ve kandil simidi ikram edilirken, Vakıflar Genel Müdürlüğü de camiye gelenlere ikramlarda bulundu.

24.02.2024 20:19
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Ankara'da Berat Kandili dolayısıyla Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde program gerçekleştirildi.

Camideki kandil programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı, Mevlid-i Şerif ve duaların okunmasıyla devam etti.

Cami bahçesine kurulan stantlarda şeker ve kandil simidi ikram edildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü de kandil dolayısıyla camiye gelenlere ikramlarda bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara'da Berat Kandili dolayısıyla Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde program gerçekleştirildi - Son Dakika

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