Mamak'ta Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı

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Ankara'nın Mamak ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

İddiaya göre, ilçedeki bir parkta dün akşam saatlerinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında 16 yaşındaki R.C.T, 15 yaşındaki D.Y. ile 17 yaşındaki Y.Ç. aldıkları bıçak darbeleri sonucu yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan D.Y'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olaya karışan 4 şüpheliyi gözaltına aldı.