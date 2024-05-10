Ankara\'daki gece kulübü önünde silahlı saldırı: Şüpheli tutuklandı

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Ankara'daki bir gece kulübü önünde bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, dün Çankaya ilçesindeki bir gece kulübü önünde, bir kişinin silahla yaralandığı ihbarı yapıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, olayın Doğukan Akbaba tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine götürüldü.