Ankara'da çevre felaketi: Firmalar atıklarını tarlaya bırakıyor - Son Dakika
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Ankara'da çevre felaketi: Firmalar atıklarını tarlaya bırakıyor

Ankara'nın Polatlı ilçesinde biyogaz enerji üreten firmalar, kimyasal atıklarını tarlaya bırakarak çevre felaketi yaratıyor. Bu atıklar yer altı sularına karışarak köylerdeki içme suyunu etkiliyor ve halk sağlığını tehlikeye atıyor. Köylüler, firmalara verilen cezaların yetersiz olduğunu belirterek çevre felaketinin önlenmesi için yetkililere çağrı yapıyor.

22.03.2024 19:48  Güncelleme: 19:51
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Ankara'da çevre felaketi: Firmalar atıklarını tarlaya bırakıyor

Biyogaz enerji üreten firmalar kimyasal atıklarını boş buldukları tarlaya bırakıyor

Polatlı'da çevre felaketine köylüler isyan etti

ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesinde biyogaz enerji üreten firmalar, atıklarını tarlaya döküyor. Yer altı sularına karışan atıklar Polatlı'nın köylerindeki içme suyunu etkilerken, halk sağlığını da tehlikeye atıyor.

Polatlı'da biyogaz enerji firmaları, hayvan atıkları ile elektrik üretiyor. Hayvan atıklarını işledikten sonra işi biten firmalar, kimyasala uğramış bu atıkları boş buldukları tarlalara bırakıyor. Her gün yaşanan bu durum, kırsal alanda siyah renkte küçük göletler meydana getirdi. İlk başlarda petrolü andıran siyah göletlerin yanına yaklaşıldığında ise kötü koku ve sivrisineklerden durulamıyor. Tarlaya kaçak olarak bırakılan atıklar karşısında isyan eden köylüler, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptıkları açıklamada firmalara verilen cezaların yetersiz kaldığını ifade etti. Son iki yıl içesinde Polatlı'nın Karailyas köyünde içme suyunun tadının değiştiğini belirten köylüler, çevre felaketinin önlenmesi için yetkililere çağrı yaptı. Bir firmaya ait kamyonun atıkları kaçak olarak döktüğü anlar ise İHA kamerasına saniye saniye yansıdı.

"Sinek üreten fabrika"

Karailyas köyünün muhtarı Recep Demirel, tarlalara bırakılan kimyasal ve hayvansal atıkların yer altı sularına karıştığını belirterek, "Bir araba kaza yapıp onun içine düşmüş olsa bütün insanlar çıkamaz ve ölür. Bu sinek üreten bir fabrika diyelim. Yakında yaz gelecek. Yaz geldiği zaman bir ve 1,5 metre hayvan pisliği kurumayacak. Kokudan her türlü mikrop üretecek" dedi.

"İçine girsen kurtuluşun yok"

Biyogaz enerji üreten firmaların atıklarını maliyetli olduğu için kurutmadığını ve kolaya kaçarak tarlaya bıraktığını söyleyen Demirel, "İlerideki gölet 1,5 ve 2 metre yüksekliğinde. İçine bir girsen kesinlikle kurtuluşu yoktur. Fabrikalar para kazanacak diye sağlığımızdan olmak istemiyoruz" ifadesini kullandı.

"Buradan Sakarya Nehri'ne geçiyor"

Tarlalarda biriken atıkların küçük göller şeklinde biriktiğini anlatan Demirel, şunları kaydetti:

"Buradan geçen bir çocuk düşmüş olsa buradan kurtulması imkansız. Bunun sorumlusu kim olacak. Döken firma arayacak mı? Koyup gidecek. Hemen yan taraflarda kanallar var. Buradan kanala, kanaldan Sakarya Nehri'ne geçiyor. Yer altı sularına geçiyor. Bu da bir tehlike. Yer altı suyunu biz görmüyoruz ama bu kimyasal görmüş artık. Zamanla içme sularını etkileyecek."

"Hayvanlarımız hasta oluyor"

Karailyas köyünde besicilikle uğraşan Ali Ünal ise, "Burada 5-6 fabrika var. Sürekli buralara bundan döküyorlar. Buraların derinliği 3 metreden aşağı hiç değil. Güvenlik olarak tel hiç çekmiyorlar. Yazın sinek ve kokudan biz burada duramıyoruz. Hayvanlarımız hasta oluyor" ifadesini kullandı.

"Keçiler havuza girdi öldü"

Firmaları şikayet ettiklerinde sadece ceza yazıldığını aktaran Ünal, atıkları bırakan kamyon şoförleri ile de tartışmaların ve kavgaların yaşandığını anlattı. Bölgede eskiden kullanılan bir yer altı kaynağı olduğunu söyleyen Ünal, "Şu an içemiyor hayvanlar pislikten dolayı. Keçilerin 3-4 tanesi böyle havuza girdi, bataklıktan öldü. Kimse gelip müdahale edemiyor. Bunun içine girme şansın yok. En az 2 metre derinliği var bunların. Oradaki havuzu öyle bir doldurmuşlar ki yağmur yağsa taşacak" diye konuştu.

Karailyas köyü sakinleri, söz konusu çevre felaketine 'dur' denilmesi için yetkililerden çözüm üretilmesini bekliyor. Bölgede Enerbes, Polfer, Padaş Enerji ve Askoç firmaları hayvansal atıktan biyogaz enerji üretiyor.

Kaynak: İHA

Polatlı, Ankara, Çevre, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da çevre felaketi: Firmalar atıklarını tarlaya bırakıyor - Son Dakika

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