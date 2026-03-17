Ankara\'da Bubble Tea Rüzgarı

17.03.2026 17:57
Kızılay'daki bir bubble tea kafe, gençler arasında Asya kültürüne yönelik artan ilgiyi gösteriyor.

ANKARA, 17 Mart (Xinhua) -- Ankara'da gençlerin yoğun olarak vakit geçirdiği Kızılay'daki bir bubble tea kafe, Çin'den dünyaya yayılan bu içeceğe olan ilginin son yıllarda hızla arttığını ortaya koyuyor.

Sosyal medya, Asya dizileri ve farklı kültürlere yönelik merakın etkisiyle özellikle üniversite öğrencileri arasında bubble tea tüketimi yaygınlaşıyor.

Türkiye'de birkaç yıldır yaşayan Malezyalı girişimci Rula Hamnawa'nın işlettiği kafe, Ankara'da açılan ilk bubble tea mekanlarından biri. Mekanın Uzak Doğu ve Asya temasıyla tasarlandığını söyleyen Hamnawa, gençlerin yeni tatlara olan ilgisinin giderek arttığını belirtti.

"Burada açılan ilk bubble tea kafe bizimki, istedik ki orijinal bir şey olsun; uzak Doğu, Asya konseptiyle açalım" diyen Hamnawa, son dönemde sosyal medyanın içecek trendlerini belirlemede önemli rol oynadığını ifade etti.

"Bubble tea çok popüler. Son 3-4 yılda daha da yaygınlaştı. Sosyal medyada, özellikle Instagram'da trend içecekler arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Gençlerin farklı kültürlere ait yiyecek ve içecekleri dijital platformlar aracılığıyla keşfettiğini belirten Hamnawa, "İnsanlar sosyal medyada ve dizilerde görüyor, merak edip denemek istiyor" dedi.

Bubble tea'nin Çin kültürüne dair küçük bir deneyim sunduğunu vurgulayan işletmeci, "Çin çok uzak mesafede olduğu için, bu içeceği burada deniyorlar ve fikir sahibi olabiliyorlar" ifadelerini kullandı.

Hamnawa, özellikle Çin dili ve edebiyatı öğrencilerinin ve Ankara'da yaşayan Çinlilerin de mekana ilgi gösterdiğini belirterek, bunun doğal bir kültürel etkileşim yarattığını söyledi. İşletmesini sadece ticari değil, aynı zamanda kültürel bir köprü olarak gördüğünü dile getiren Hamnawa, insanlara yeni deneyimler sunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Çin kökenli bir içecek olan bubble tea, çay, süt veya kahve bazlı hazırlanabiliyor ve içine eklenen tapyoka incileriyle öne çıkıyor. Son yıllarda dünya genelinde hızla yaygınlaşan içecek, Türkiye'de de özellikle gençler arasında ilgi görüyor.

Kafeye gelen üniversite öğrencileri de bubble tea'ye olan ilgilerinin çoğunlukla merak ve kültürel etkileşimden kaynaklandığını ifade ediyor.

Bu öğrencilerden Pelin Yıldırım, Pelin Yıldırım, bu içecekle ilk kez geçen yıl tanıştığını söyleyerek, "Farklı bir tat. İlk denediğimizde hoşumuza gitti, alışılmışın dışında bir lezzet" dedi.

Asya kültürüne ilgi duyduğunu ve bubble tea'yi ilk olarak diziler ve filmler aracılığıyla gördüğünü belirten Yıldırım, Çin'i ziyaret etmek ve ülkenin kültürünü daha yakından tanımayı istediğini de sözlerine ekledi.

Sosyal medyanın farklı kültürleri tanımayı kolaylaştırdığını vurgulayan genç öğrenci, "Özellikle son yıllarda sosyal medyada farklı kültürler ve mutfaklar daha görünür hale geldi, insanlar bu sayede kültürleri daha kolay öğreniyor" dedi.

Bir diğer öğrenci Işıl Uğurlu ise bubble tea ile bir Çin dizisi sayesinde tanıştığını belirtti. Uğurlu, "Dizide bir karakterin çok sevdiği bir içecekti. Merak edip denedim ve gerçekten beğendim" dedi.

Türkiye'de Çin mutfağına ve Asya kültürüne yönelik ilginin arttığını vurgulayan Uğurlu, gençlerin yeni deneyimlere açık olduğunu ifade etti. "Farklı şeyler denemek bakış açısını genişletiyor" diyen Uğurlu, bu tür deneyimlerin önemine de dikkat çekti.

Uzmanlara göre sosyal medya ve dijital içeriklerin küresel dolaşımı, gençlerin farklı ülkelerin mutfak kültürlerini keşfetmesini kolaylaştırıyor. Ankara'daki bubble tea kafelere artan ilgi de bu eğilimin Türkiye'de giderek güçlendiğine işaret ediyor.

Kaynak: Xinhua

