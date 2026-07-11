Çankaya Belediyesi'ne Operasyon... Belediye Binasında Arama Yapılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çankaya Belediyesi'ne Operasyon... Belediye Binasında Arama Yapılıyor

11.07.2026 08:27  Güncelleme: 08:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Emniyet Müdürlüğü, sabah saatlerinde CHP'li Çankaya Belediyesi'ne operasyon düzenledi. Belediye binasında arama yapılırken, aralarında başkan yardımcısı ve meclis üyelerinin de bulunduğu bazı kişiler gözaltına alındı.

(ANKARA) - Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenledi. Belediye binasında arama yapılırken, soruşturma kapsamında aralarında belediye yöneticileri ve meclis üyelerinin de bulunduğu bazı kişiler hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde CHP'li Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenledi. Belediye binalarında arama ve inceleme çalışmaları başlatılırken, soruşturma kapsamında belediye personeli ile bazı yöneticiler hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Gözaltına alınanlar arasında Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Akıncı, Çankaya Belediye Meclis Üyesi Ahmet Ağırman ile Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi İkinci Başkan Vekili Emre Doğan'ın da olduğu öğrenildi.

Kaynak: ANKA

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Halk Partisi, Çankaya Belediyesi, Yerel Haberler, Operasyon, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankaya Belediyesi'ne Operasyon... Belediye Binasında Arama Yapılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tıp öğrencisi Yaren’in hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı Tıp öğrencisi Yaren'in hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
174 sürücü aynı hatayı yaptı Kesilen ceza 34,8 milyon lirayı buldu 174 sürücü aynı hatayı yaptı! Kesilen ceza 34,8 milyon lirayı buldu
Konya’da kayıp olarak aranan bir vatandaş sağ halde bulundu Konya'da kayıp olarak aranan bir vatandaş sağ halde bulundu
Venezuela’daki depremlerde ölü sayısı 3 bin 899’a yükseldi Venezuela'daki depremlerde ölü sayısı 3 bin 899'a yükseldi
Ukrayna’dan Rusya’yı kızdıracak hamle: Yakında ABD’den alacaklar Ukrayna'dan Rusya'yı kızdıracak hamle: Yakında ABD'den alacaklar
Görüntüler infial yaratmıştı: Eli bıçaklı kocasından öldüresiye dayak yiyen kadından şok karar Görüntüler infial yaratmıştı: Eli bıçaklı kocasından öldüresiye dayak yiyen kadından şok karar

08:26
Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran hakkında iddianame tamamlandı İşte istenen cezalar
Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran hakkında iddianame tamamlandı! İşte istenen cezalar
07:46
Çankaya Belediyesi’ne operasyon Çok sayıda isimle ilgili gözaltı kararı var
Çankaya Belediyesi’ne operasyon! Çok sayıda isimle ilgili gözaltı kararı var
07:13
Felaketin en acı tablosu Acil durum koduyla yüzlerce mezar kazıldı
Felaketin en acı tablosu! Acil durum koduyla yüzlerce mezar kazıldı
07:11
ABD’den İran’a iki şart Tahran’da iç çekişme iddiası
ABD’den İran’a iki şart! Tahran'da iç çekişme iddiası
00:48
Bakanlıklarda görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete’de
Bakanlıklarda görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete'de
00:41
İstanbul’da Aile Katliamı: 2 Ölü, 1 İntihar
İstanbul'da Aile Katliamı: 2 Ölü, 1 İntihar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2026 08:56:45. #7.12#
SON DAKİKA: Çankaya Belediyesi'ne Operasyon... Belediye Binasında Arama Yapılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.