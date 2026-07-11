Çankaya Belediyesi'ne Operasyon... Belediye Binasında Arama Yapılıyor

(ANKARA) - Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenledi. Belediye binasında arama yapılırken, soruşturma kapsamında aralarında belediye yöneticileri ve meclis üyelerinin de bulunduğu bazı kişiler hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde CHP'li Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenledi. Belediye binalarında arama ve inceleme çalışmaları başlatılırken, soruşturma kapsamında belediye personeli ile bazı yöneticiler hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Gözaltına alınanlar arasında Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Akıncı, Çankaya Belediye Meclis Üyesi Ahmet Ağırman ile Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi İkinci Başkan Vekili Emre Doğan'ın da olduğu öğrenildi.